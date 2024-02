Europee | Confindustria presenta ‘Fabbrica Europa’ per Rinascimento industriale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il dossierto a Roma da Stefan Pan, delegato per l'Europa di, a cui ha partecipato la partecipazione del presidente Carlo Bonomi, suggerisce proposte per rimettere l'industria al centro dell'agenda in vista delle prossime elezioni. Dall'esigenza di una maggiore competitività alle politiche su transizione verde e digitale. Dossier in 10 punti. Rimettere l’industria