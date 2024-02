Estetista in nero a Lecce col Reddito di cittadinanza scoperta dalla Gdf | oltre 25 mila euro non dichiarati

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Guardia di Finanza ha scovato un'ina non dichiarare 25di guadagni, percepiva il RdC in maniera illecita

In casa un centro estetico abusivo. E per la 'titolare' anche il beneficio del Rdc: Non solo: è stato accertato anche che la donna che svolgeva abusivamente l'attività di estetista ha ... a Melendugno sono stati trovati quattro lavoratori in nero - nella ristorazione, nell'edilizia e ...

Lecce, scoperta estetista abusiva: percipitava anche reddito di cittadinanza: Durante i controlli effettuati per contrastare l'evasione fiscale e il lavoro nero, i militari ... L'indagine ha rivelato che l'estetista abusiva ha anche beneficiato in modo indebito del reddito di ...

'Aiutatemi!', fiamme da un condominio a Saronno: gravi ustioni ad un 81enne, sette i ricoverati: ''Mi stavo recando dall'estetista quando ho visto uscire un denso fumo nero da un appartamento'' racconta Marianna, residente a Gerenzano , una delle prime persone ad intervenire per prestare aiuto. '...