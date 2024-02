Estasi | delirio mistico | psicopatia Confini | definizione | problematiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) È difficile distinguere tra estati mistica,religioso e. Tre stati differenti che spesso però si intersecano in un unico continuum. L', dal greco ????????, "stato di stupore della mente" e ????????, "uscire da sé", è una condizione mentale caratterizzata da una variazione, più o meno prolungata, dello stato di coscienza con alterata reattività agli stimoli sensoriali che provengono dall’esterno, e con una esperienza percettiva del Sé del tutto peculiare. Stiamo quindi parlando di uno stato alterato della coscienza, come il sogno, la trance, gli stati indotti da sostanze psicoalteranti e altri fenomeni meno noti. Tutte queste condizioni sono accumunate da una modalità di funzionamento della mente e del cervello diversa da quella abituale e che comporta un’alterazione della consapevolezza di sé e del mondo che ci ...

