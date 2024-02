Esselunga | ritrovato dopo cinque giorni di ricerche il corpo della quinta ed ultima vittima del crollo in cantiere

(Di martedì 20 febbraio 2024) È stato trovato nella serata di martedì, dalle squadre dei Vigili del fuoco, ildell’ultimo operaio disperso nelneldel supermercatoa Firenze. Con il ritrovamento delil bilancio definitivo delavvenuto venerdì scorso è divittime e tre feriti. Ilrecuperato nel quinto giorno diè quello di Bouzekri Rachimi, 56 anni, marocchino. Le altre quattro vittime sono Mohamed El Farhane, marocchino di 24 anni; Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni; Taoufik Haidar, marocchino di 45 anni e Luigi Coclite di 59 anni, italiano. Lesono proseguite senza sosta con l’alternarsi di centinaia” di vigili “con varie specializzazioni: Usar (Urban search and ...

