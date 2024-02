Esposto dei genitori della bambina di otto anni deceduta il 7 febbraio all’ospedale di Caserta

Strada di Botri: il Comitato per la tutela dell’ambiente e della biodiversità sta terminando la stesura dell’ esposto alla Procura avverso al ... (lanazione)

Pista bob Cortina - esposto degli ambientalisti per fermare il taglio di cinquecento larici : “Servono verifiche sull’affidamento dei lavori”

Una corsa contro il tempo del governo per far costruire la Pista da bob di Cortina, e una corsa contro il tempo delle associazioni ambientaliste per ... (ilfattoquotidiano)