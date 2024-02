Esorcismo contro lupi | gli animalisti denunciano il parroco di Verbania

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 febbraio 2024) In una piccola valle della provincia di, la Valstrona, nella zona del Lago d’Orta, ildella frazione di Forno, 230 abitanti, sull'onda delle proteste dei residenti e soprattutto degli allevatori preoccupati per il ritorno in massa del lupo nella zona, ha ripristinato nella forma originale la «messail lupo» che si celebrava, il giorno di San Valentino, dal 1762. Il rito...