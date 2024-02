Esonero Pioli | il tecnico ha una sola chance di tenersi il Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024), la fiducia neldelda parte della società sembra al minimo: per la conferma c’è un’unica strada La brutta sconfitta di domenica in casa del Monza ha gettato nuove ombre sul futuro di mister, le cui speranze dila panchina delanche per la prossima stagione si stanno via via riducendo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, alrossonero è rimasta un’unica via: la società gli chiede di arrivare fino in fondo in Europa League, oltre ovviamente a centrare un posto tra le prima quattro della classe in Serie A. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM