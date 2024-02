Errori di progettazione L' ultima ipotesi sulla tragedia di Firenze

(Di martedì 20 febbraio 2024) La procura dista indagando per far luceche ha causato la morte dei quattro operai. Secondo l', alla base del crollo potrebbero esserci statiin fase didello "scheletro" del futuro supermercato

Trave portante spezzata. La strage di operai a Firenze: responsabilità da ricostruire: ... ma c'è da stabilire se per un difetto di costruzione del prefabbricato o se per le manovre eseguite nel montaggio o ancora se per altri errori di valutazione nella fase di progettazione. La ...

Firenze, ditta già coinvolta in un altro incidente: Al vaglio eventuali errori nella progettazione o l'uso di materiali scadenti. A quanto risulta, l'azienda committente e la ditta appaltatrice sono le stesse degli incidenti avvenuti nel cantiere di ...

"Un piano pluriennale per far rinascere la cultura nella Capitale", la lettera - appello degli operatori al Campidoglio e alla Regione: ... e le Istituzioni Culturali, verso azioni legate a una visione, a un piano di progettazione capace ... Riteniamo quindi che sia arrivato il tempo di indicare gli errori ma, allo stesso tempo, di ...