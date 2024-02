Eredità Agnelli | le ultime novità sulle indagini della Procura

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) dopo l’esposto di Margherita contro i tre figli Ladi Torino ha aperto un’inchiesta per dichiarazione fraudolenta a seguito di dubbi sulla autenticità di alcune firme di Marella Caracciolo su documenti testamentari a seguitomorte di Gianni. La figlia Margherita ha aperto una battaglia legale con i figli di primo letto propriopresunte irregolarità sulla successione. Margherita, unica figlia di Gianni, ha contestato la validità degli accordi del 2004 con cui rinunciava all’paterna in cambio di 1,3 miliardi di euro. In particolare, risultano indagati, oltre a John Elkann, Gianluca Ferrero (commercialista degli) e il notaio svizzero Urs Robert von Grünigen. Secondo la denuncia di Margherita, ...