Equitazione | la Nations Cup 2024 di completo riparte da Montelibretti

(Di martedì 20 febbraio 2024) La stagione internazionale del concorsointernazionale diè pronta a ripartire dall’Italia, più precisamente da. La località romana infatti ospiterà la prima tappa, nell’anno olimpico, della FEICupdando di fatto il via – dal 14 al 17 marzo – alla marcia d’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi, per i quali l’Italia è riuscita a qualificare, a pieno, la sua squadra. Oltre alla rassegna italiana, altre sette saranno le sedi che ospiteranno il massimo circuito planetario della specialità: Chatsworth (Gbr, 17/19 maggio), Millstreet (Irl, 30 maggio/2 giugno); Avenches (Sui, 6/9 giugno), Strzegom (Pol, 20/23 giugno), successivamente alla pausa olimpica Arville (Bel, 15/18 agosto), Lignères (Fra, 26/29 settembre) e per ultima Boekelo ...