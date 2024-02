Epidemia Denque | perché può colpire l' Italia Bassetti | A chi serve il vaccino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) C'è grande attenzione per la Dengue, la febbre emorragica che sta colpendo durissimo in Sudamerica e che potrebbe arrivare da noi con i viaggi aerei e diffondersi con vettori come quello della zanzara tigre, in un clima come quellono sempre più tropicalizzato dal riscaldamento climatico. La febbre dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) e è trasmessa dalle punture di zanzare, spiga l'Istituto Superiore di Sanità, che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani. La malattia dà luogo a febbre con temperature anche molto elevate, forti dolori muscolari, articolari, attorno e dietro agli occhi, irritazioni della pelle e acuti mal di testa. In, all'Inmi Spallanzani di Roma, sono iniziate le vaccinazioni per Dengue conTak-003 ma ...