Entra di notte nella Coop poi ruba rum e champagne | arrestato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 febbraio 2024 - Un uomo di 38 anni è statodai carabinieri per tentato furto aggravato, perché si era intrufolatodi via Baracca perre rum e. Il tutto è accaduto la sera del 28 febbraio, quando intorno alle 23.50, i carabinieri della cle operativa sono stati informati che una persona sospetta, dopo aver danneggiato una porta di sicurezza del magazzino della, si era intrufolata all'interno del supermercato di via Baracca per poi allontanarsi dopo averto una scatola con all'interno undici bottiglie, sette die quattro di rum, facendo scattare l’allarme anti-intrusione del supermercato. La refurtiva, del valore di 580 euro, è stata recuperata dai carabinieri e ...