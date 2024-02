Energia | Axpo partecipa a progetto produzione idrogeno verde in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Accordo con Infinite Green Energyannuncia di essere entrata a far parte di unsu scala commerciale per ladi green hydrogen in. Utilizzando le strutture industriali esistenti a Corfinio,- si sottolinea in una nota - si affianca a Infinite Green Energy (IGE), che ha dato il via al