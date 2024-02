Empoli | incidente stradale per Niang | schianto all'alba | auto distrutta come 10 anni fa

Empoli, disavventura per Niang: incidente stradale alle 6 di mattina: M'Baye Niang, nuovo attaccante dell'Empoli, ha fatto un incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 6 M'Baye Niang, nuovo attaccante dell'Empoli, ha fatto un incidente stradale questa mattina intorno alle ore 6, con l'auto del ...

"Ci è crollato il solaio...". Le telefonate di aiuto degli operai: ...presidente della Regione gli audio della richiesta di soccorso degli operai subito dopo l'incidente. " Buongiorno c'è stato un crollo in via Giovanni da Empoli. Non so se ci sono feriti ", dice un'...

Empoli - Genoa, fumogeni e petardi in campo: comminati due daspo: ...sono stati emessi dalla questura di Firenze per accensione di petardi e fumogeni durante Empoli - ... Il bilancio dell'incidente non è fortunatamente grave: solo due codici gialli trasportati al San ...