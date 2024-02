Empoli | incidente per il calciatore Niang | auto distrutta dopo lo schianto all’alba

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 –stradale per l’attaccante dell’, M’Baye. L’del, una Mercedes Classe G, questa mattina pocole 5, è finita contro una Seicento in sosta. L’impatto è avvenuto in via Lari Fanfulla. Ilè stato soccorso in codice verde.

"Ci è crollato il solaio...". Le telefonate di aiuto degli operai: ...presidente della Regione gli audio della richiesta di soccorso degli operai subito dopo l'incidente. " Buongiorno c'è stato un crollo in via Giovanni da Empoli. Non so se ci sono feriti ", dice un'...

Empoli - Genoa, fumogeni e petardi in campo: comminati due daspo: ...sono stati emessi dalla questura di Firenze per accensione di petardi e fumogeni durante Empoli - ... Il bilancio dell'incidente non è fortunatamente grave: solo due codici gialli trasportati al San ...

Juventus, urgenza gol a Verona: tre partite di fila senza reti mancano dall'era Delneri: Se è una vera crisi di risultati o un piccolo incidente di percorso, lo dirà la sfida del Bentegodi ... mentre dall'altra parte solo l'Empoli (otto) ha segnato meno reti del Verona in gare casalinghe (...