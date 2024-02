Empoli | con Nicola la media punti migliore della storia I numeri

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladell’con Davideparagonando la squadra con la miglior annata dei toscani nel 2007 L’è una squadra completamente rinata, uscendo non soltanto dalla zona retrocessione, ma anche esprimendo un bel calcio: merito ovviamente di un super Davideche ha ridato identità alla squadra. La squadra di Davide, da quando il tecnico è seduto sulla panchina toscana, ha totalizzato unadi 1,8: superiore addirittura anche allafatta dall’con Gigi Cagni che arrivò in Europa.

Contestazione Fiorentina, tifosi viola contro giocatori e società: Contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina contro squadra e società dopo il pareggio conquistato con l'Empoli al Castellani Una brutta situazione quella della Fiorentina: Champions lontana, serio rischio di rimanere fuori addirittura dall'Europa e l'ambiente all'insegna del pessimismo, ...

Il Frosinone gioca bene e perde meglio: il paradosso che preoccupa: ...casa la Salernitana e sarà di scena ad Empoli alla 35 All'ultima giornata poi arriverà l'Udinese sperando che i giochi siano fatti. Servirà fare più punti possibili considerando che le partite con le ...

Napoli, Mazzarri esonerato: al suo posto arriva Calzona: ... andato al Frosinone NIANG E CERRI ALL'EMPOLI Due colpi in attacco per l'Empoli , che acquista in ... invece, si è trasferito alla Fiorentina: i Viola hanno raggiunto un accordo per un prestito con ...