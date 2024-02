Empoli | bastano 5 vittorie per salvarsi | il calendario però non farà sconti

(Di martedì 20 febbraio 2024) È trascorso appena un mese dall’arrivo di Davide Nicola sulla panchina dell’e in casa azzurri si respira quell’aria...

Verona - Juventus 2 - 2, Allegri: "Riordinare le idee e chiarire l'obiettivo". Rabiot: "Siamo troppo mosci": ... quindi significa che questo tipo di partite non bastano in questo momento. Vlahovic ha fatto una ... Dobbiamo ancora smaltire la delusione post Empoli , perché anche con l'Udinese si è visto, così come ...

Under 18 Professionisti, il Milan vince 2 - 1 il derby in rimonta nei minuti finali: decisiva la doppietta di Simmelhack: ...danese classe 2005 lunedì 12 febbraio 2024 Sensazionale rimonta del Milan Under 18 a cui bastano ... la Lazio di Francesco Punzi, vincendo 4 - 0 fuori casa contro l'Empoli (Marinaj, Gelli e doppietta di ...

Pagelle Roma - Inter 2 - 4: uragano Thuram, Angelino e Lukaku cancellano la prova super di Pellegrini ed El Shaarawy: Nei giallorossi, non bastano le prove maiuscole di Pellegrini ed El Shaarawy, con Angelino e Lukaku ... ma Big Rom (Dal 74' Baldanzi 6,5: Impatto importante per l'ex Empoli, che dimostra idee e ...