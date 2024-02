Empoli | allarme bomba in banca | filiale evacuata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 –in. È successo stamani nellaIntesa Sanpaolo di via Pievano Rolando a. In base alle prime informazioni, l’sarebbe scattato dopo una telefonata anonima. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del commissariato diinsieme alla polizia municipale che ha chiuso temporaneamente la via in entrambe le direzioni. Laè stata fatta evacuare.