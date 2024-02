Emergenza 118 | Bocchino | “Il riordino penalizza l’area del Medio Calore”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl progetto di riorganizzazione del servizio di118 messo a punto dall’ASL di Benevento e presentato ieri ai sindaci, all’organismo paritetico e ai sindacati, ha lasciato un pò tutti perplessi. Sei auto mediche e 11 ambulanze demedicalizzate per coprire tutto il territorio della provincia di Benevento, è questa la nuova linea dettata dal DG Gennaro Volpe, con un taglio che ha interessato anche la postazione di San Giorgio del Sannio. Ad intervenire sulla riorganizzazione, ed in particolare sulla questione San Giorgio del Sannio, Maurizio, ex vice-sindaco e rappresentante dell’associazione “Uniti per San Giorgio“ “Alla luce deldel servizio diterritoriale della ASL di Benevento non si capisce come si possa essere soddisfatti per quanto deciso con ...