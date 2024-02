Elicotteri NH-90 australiani | storia di un progetto ambizioso finito malissimo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb – Quando si parla di Nato e Difesa uno dei temi centrali è diventato quello del rapporto tra spese militari e PIL: il 2 % di su cui ha insistito anche Trump nei giorni scorsi. Sulla carta una valutazione semplice e immediata che però nasconde la solita variabile da capitalismo terminale: quello che conta in questo tipo di valutazione è quanto spendi, non come lo spendi. Ma quando si parla di Difesa (e non solo) bisognerebbe partire proprio dai risultati, ovvero da come spendi, non quanto hai speso. Altrimenti si finisce per considerare la spesa fine a sé stessa. E attrezzature che magari si riveleranno inutilizzabili diventano comunque “asset strategici” per quanto budget hanno contribuito a far spendere. È questa la cautionary tale, la storiella ammonitrice, che arriva dall’Australia in merito aglimultiruolo NH-90 appena tolti dal servizio a ...