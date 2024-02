Elezioni europee | il voto dei cittadini comunitari residenti in Italia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 20 febbraio 2024) In occasione delle prossimedel Parlamento Europeo, che insi svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno, idell’Unione Europeanel Comune di Arezzo potranno votare per i membri spettanti all’, non al proprio paese di origine, presentando entro lunedì 11 marzo apposita domanda il cui modello è disponibile sia sul sito istituzionale sia sul sito del ministero dell’Interno (https://dait.interno.gov.it//optanti-2024) Le modalità di presentazione sono varie: online da: Domanda di iscrizione nelle liste aggiunteaccedendo con SPID, CIE o CNS. Tramite PEC spedendo la domanda a [email protected] o posta elettronica semplice a [email protected] allegando in entrambi i ...