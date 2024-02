(Di martedì 20 febbraio 2024) "Ci siamo lasciati che stavo per fare lae passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che houna bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da. Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura”. A parlare è l'attrice, 70 anni, tornata suidopo un lungo periodo di assenza. Ha aggiornato così i suoi fan sulle sue condizioni di salute e sull'ultima infezione post-terapica. La regista, sex symbol degli anni Settanta che nel mese di novembre 2023 ha rivelato di avere unal, ha spiegato quanto sia dura e che ad attenderla c'è ...

Eleonora Giorgi nonostante le chemio debilitanti non si perde il compleanno dell'adorato nipotino Gabry: immagini della festa: Party a tema Re Leone per il bimbo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia L'attrice 70enne non si arrende nella lotta contro il tumore al pancreas Non sarebbe mancata per nulla al mondo. Eleonora Giorgi nonostante le chemio debilitanti non si perde il compleanno dell'adorato nipotino Gabry . Il figlio Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia per i 2 anni del bimbo organizzano un ...

Eleonora Giorgi ritorna sui social e spiega il silenzio delle ultime settimane: Per diversi giorni nelle scorse settimane, Eleonora Giorgi è stata ospite ricorrente di programmi televisivi pomeridiani. Ormai sapete bene che all'attrice, tempo fa, è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Naturalmente, è in particolar ...

La lotta contro il tumore al pancreas crea diversi problemi post - chemio a Eleonora Giorgi - blue News: L attrice torna sui social per aggiornare i fan sulla sua salute: Devo lottare . Eleonora Giorgi continua a combattere contro il tumore al pancreas, diagnosticatole lo scorso ...