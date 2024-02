Eleonora Giorgi dopo il silenzio sui social | “Giorni faticosi | ho avuto la polmonite dopo la chemio”

Eleonora Giorgi ritorna sui social e spiega il silenzio delle ultime settimane: Per diversi giorni nelle scorse settimane, Eleonora Giorgi è stata ospite ricorrente di programmi televisivi pomeridiani. Ormai sapete bene che all'attrice, tempo fa, è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Naturalmente, è in particolar ...

La lotta contro il tumore al pancreas crea diversi problemi post - chemio a Eleonora Giorgi - blue News: L attrice torna sui social per aggiornare i fan sulla sua salute: Devo lottare . Eleonora Giorgi continua a combattere contro il tumore al pancreas, diagnosticatole lo scorso ...

Eleonora Giorgi, guai post chemio: "Devo lottare". Come sta ora: Dopo una lunga pausa Eleonora Giorgi torna sui social per spiegare ai suoi fan perché è sparita per un po' e per aggiornarli sulle sue condizioni di salute . L'attrice infatti, qualche tempo fa, ha annunciato di avere un ...