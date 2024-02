Ekla Vasconi | la ristoratrice di “4 ristoranti” invasa dall’odio | “Temo per mio figlio”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 20 febbraio 2024)mantovana protagonista di un recente episodio di 4, è diventata vittima di ripetuti messaggi d’odio da parte di una serie di hater. A raccontarlo è la donna stessa, la quale ha spiegato in che modo, dopo la puntata dello show di Alessandro Borghese andata in onda il 7 febbraio 2024, molti utenti sui social e su Tripadvisor abbiano iniziato a prenderla di mira. Alcuni spettatori, infatti, hanno criticato laper i giudizi che avrebbe riservato agli altri concorrenti della puntata, a loro parere troppo severi. Molti altri, però, hanno iniziato a bersagliare lacon insulti, fenomeno che ha portato la stessa Tripadvisor a chiudere i commenti della pagina del suo ristorante, ‘Il Rigoletto’. “Se potessi tornare indietro? No, ...