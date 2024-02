Ecco le mascotte delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ledi Milano Cortina 2026 in viaggio in Alta Valtellina per promuovere l’evento. È incominciato ieri a Livigno e proseguirà oggi a Bormio il tour di Tina e Milo, le 2ufficialiParalimpiadi del 2026 presentate per la prima volta a Sanremo in occasione del Festival della canzone. Dopo aver calcato il palco dell’Ariston, si sono idealmente incamminati nelle località che, tra 2 anni, ospiteranno le prove olimpiche. Ieri i due fratelli ermellini sono stati a Livigno dove, accompagnati dal team educational del Comitato Organizzatore, hanno effettuato un incontro con alunni e studentiscuole elementari e medie. Nel pomeriggio, nella zona dello snowfarm, Tina e Milo si sono gustati uno spettacolare show degli atleti di snowboard e freestyle ...