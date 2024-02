Ecco il progetto “Spreco zero” Al via un percorso didattico a misura di studenti e famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Rendere i ragazzi più consapevoli rispetto ai temi legati all’economia circolare e dunque in grado di sensibilizzare familiari e amici sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti, costruendo così anche gli ambassador ambientali del futuro: è questo l’obiettivo di "", ildi citizen science promosso da Neutalia, società benefit che gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio. Realizzato in collaborazione con "La Lumaca", cooperativa specializzata in progetti di educazione ambientale, "" prenderà il via il 26 febbraio con l’istituto Dante Alighieri di Legnano: ilcercherà di "promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, orientare i ragazzi verso una corretta ...