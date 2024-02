Eccellenza Sena | Tuttocuoio | ora dipende solo da noi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Se giochiamo come ieri (domenica, ndr) non ho nulla da temere". Nicolaallena ilda quattordici partite. Subentrato al posto di Francesco Tavano, con lui i neroverdi hanno subito una sola sconfitta, quella di due domeniche fa contro lo Zenith. Domenica contro il Pontebuggianese hanno ripreso a marciare forte e allungato il distacco sulla Cuoiopelli (ora a -5). Contro i pistoiesi ilha vinto giocando in dieci quasi tutta la partita per l’espulsione di Marcon. Una prova di forza e di maturità. Da squadra che si appresta a disputare le ultime otto partite del campionato con il vento in poppa per la vittoria finale. "Chiaramente più si va avanti e più le partite diventano difficili – il commento di Nicola– Contro il Pontebuggianese abbiamo dato dimostrazione di gruppo, di squadra e di ...