Eccellenza - il punto Fanani | Il River ha gestito bene Tre punti preziosi»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ancora una bella vittoria per ilPieve. Contro il Castelfiorentino United cala il poker e si allontana ulteriormente dalla zona bassa di classifica. Soddisfatto l’allenatore Pacifico. "Ogni partita inè difficile e occorre sempre dare il massimo – afferma – . Abbiamo fatto una buona gara. I ragazzi sono stati bravi e nell’arco di un quarto d’ora eravamo già in doppio vantaggio. Ci siamo, poi, fatti sorprendere, hanno accorciato le distanze, ma subito dopo Morelli ha segnato la terza rete". "Nel secondo tempo – continua il tecnico – abbiamo amministratoe siamo riusciti a chiudere la partita grazie ancora a Morelli, a conclusione di una bella azione di Tocci e Bachini. Stiamo attraversando un buon periodo e dobbiamo continuare su questa strada. Si tratta di tre...

