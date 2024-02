E se il kefir al cocco fosse il vero segreto di bellezza?

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’intestino è comunemente definito il “secondo cervello” del nostro corpo, e questa affermazione non è solo una frase fatta, ma ha anche una base scientifica solida. All’interno del nostro intestino risiedono infatti oltre 100 milioni di neuroni che contribuiscono a far funzionare questo organo in modo autonomo. Questo fatto sottolinea l’importanza di prendersi cura del nostro intestino attraverso una dieta equilibrata e salutare. In questa ottica, emerge una nuova “ossessione” di: ilal. Vi raccomandiamo... Probiotici, alleati del benessere della pancia e non solo Che cos’è il ...