È possibile ottenere la pensione anche senza contributi? Non è un sogno | ecco come fare

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 20 febbraio 2024) I soggetti che non hanno mai lavorato possono percepire la, al raggiungimento di specifici requisiti. Scopriamo quali sono. Il nostro sistema previdenziale prevede diversi strumenti pensionistici, alcuni dei quali accessibiliun’età minima.andare in– informazioneoggi.itTutte le misure di pensionamento, però, stabiliscono una certa anzianitàva. Ad esempio, per ladi vecchiaia sono necessari 20 anni die per laanticipatava 5 anni. Non potrebbe, dunque, esserci alcunase non si hanno accreditati un minimo di. Per tutelare coloro ...