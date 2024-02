“È nata Artemisia” Il famoso volto della televisione italiana diventa papà

(Di martedì 20 febbraio 2024) Personaggi Tv, una bella notizia nel mondo dello spettacolo. Ilattore, figlio d’arte, ha annunciato il lieto evento con un post commovente sui social svelando anche il nomepiccola:. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Marica Pellegrinelli, svelato il sesso del bebè in arrivo Leggi anche: Fedez, il cantante su tutte le furie: scatta la denuncia La carriera di Massimiliano Gallo Massimiliano Gallo è unnotoproduzione televisiva e cinematografica. La sua carriera è iniziata da giovanissimo con la sua comparsata nel film Non ti pago di Eduardo De Filippo. Nel cinema ricordiamo la sua presenza in Mine vaganti, con regia di Ferzan Özpetek nel 2010, e più recentemente nel film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio (2021).Per ...

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 16 al 18 febbraio 2024: Alle 10.30 si metteranno in scena le opere di Artemisia Gentileschi, mentre alle 12, sarà possibile ... Cos'è e come è nata la ricetta di magro del napoletano In mostra L'altra Pompei. Vite comuni all'...

'Vita immaginaria': le anticipazioni sul Salone del Libro di Torino 2024: L'autrice (nata a Pordenone nel 1970) è un'illustratrice, autrice di fumetti e insegna Fumetto e ... In particolare, con Artemisia (Mondadori) ha donato una nuova luce alla storia della pittrice ...

A Castel del Giudice l'incontro di Legacoop Molise: Strategica è stata Artemisia, la cooperativa di comunità, prima in Molise e una delle prime in Italia nata per fare da motore a tutte le attività del territorio. Questo modello è stato sicuramente il ...