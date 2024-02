È morto Andreas Brehme Terzino sinistro dell' Inter dei record

Giorno di lutto per il mondo del calcio. Andreas Brehme si è spento a 63 anni a Monaco a causa di un arresto cardiaco. L’ex giocatore era campione ... (ildifforme)

Andreas Brehme è morto , una notizia improvvisa e inaspettata, considerando che non aveva alcun problema di salute. Se ne è andato nella notte per un ... (urbanpost)

Ciao Andy Brehme: il gregario campione: La notte appena trascorsa ha portato un lutto nel mondo dello sport, del calcio, del tifo neroazzurro: è morto a 63 anni Andreas Brehme , detto Andy, terzino sinistro di Kaiserslautern , Bayern ...

Addio a Brehme, terzino dell'Inter dei record e campione del mondo: 'È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi ...

Morto ex Inter Brehme, campione del mondo 1990 con Germania: ROMA - Lutto nel mondo del calcio. E' morto a 63 anni, per un arresto cardiaco, Andreas Brehme, ex difensore dell'Inter e della nazionale tedesca, con cui si laureò campione del mondo a Italia 1990, vice - iridato nel 1986 e vice - ...