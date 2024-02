È morto Andreas Brehme Addio al campione del mondo 1990 | aveva 63 anni VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 20 febbraio 2024), una notizia improvvisa e inaspettata, considerando che nonalcun problema di salute. Se ne è andato nella notte per un arresto cardiaco. La Germania sportiva e la tifoseria interista, ma tutti gli sportivi in genere, piangono la morte improvvisa del terzino ambidestro, che si è spento a soli 63. ( dopo le foto)Leggi anche: Alexei Navalnyin carcere in Russia, era l’oppositore di Putin Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga official) Le caratteristiche tecniche e i tanti trionfi Terzino destro in origine, fu GiovTrapattoni a trasformarlo in terzino sinistro, un esterno “fluidificante” come nella tradizione del gioco all’italiana: era ...