E’ morto a 51 anni Stefano Rosini | noto volontario e commerciante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Siena, 20 febbraio 2024 - "L'associazione dà il triste annuncio della prematura scomparsa del sociooltre agli impegni professionali e familiari è stato unmolto operativo e sempre in prima linea, membro del Consiglio direttivo della associazione e fondatore della sezione Siena", scrive La Racchetta., 51, una bella famiglia e tre figli piccoli, era un pilastro del volontariato senese, scomparso troppo presto. Titolare di 'Sam sport', con un'attività anche all'Abetone, era coordinatore de La Racchetta. Punto di riferimento per i Comuni di Siena, Sovicille e Monteriggioni. "Un esempio per tanti volontari più o meno giovani, un importante riferimento per tutta l'area senese. Oltre a tutto questoera una persona ...