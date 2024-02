È morta Kagney Linn Karter | la pornostar aveva 36 anni | si sarebbe suicidata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Èlaamericana. L’attrice di film per adulti36ed è stata trovata senza vita. Come ha riferito Tmz, la donna è stata trovatanella sua casa a Parma, in Ohio, e in questo caso non ci sono dubbi che si sia trattato di un suicidio. Oltre ad aver inondato di commenti il suo seguitissimo profilo Instagram (744 mila follower), per dare un segno tangibile del loro dolore gli amici e i fan della star hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese del funerale.. Alcune amiche hanno organizzato una raccolta fonti per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale. Persone a lei vicine fanno sapere che da tempo lottava contro problemi di salute mentale. Chi era ...