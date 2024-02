(Di martedì 20 febbraio 2024) L’industria bellica ha raggiunto il 7.5 per cento del Pil e occupa 3.5 milioni di cittadini. Poca qualità ed enorme quantità. Alleanze e forniture internazionali. La lezione di Avdiivka: così Mosca sta prevalendo

E intanto la Russia si arma come ai tempi dell'Urss (di L. Santucci): La Russia ha riassettato la sua catena produttiva, riconvertendo fabbriche e industrie al fine di produrre tutto il necessario per il conflitto. Ha poi ripreso i suoi armamenti obsoleti, alcuni per ...

Paradisi fiscali: Bahamas e Belize via da lista nera UE: ... Sa moa americane, Anguilla Antigua and Barbuda, Figi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad ... Intanto, secondo la recente indagine "Global Tax Evasion Report 2024 nel focus relativo al nostro ...

Cremlino: 'Inaccettabili le accuse internazionali': ...di sanzioni nei confronti della Russia. La notizia è stata resa nota dal coordinatore del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing ufficiale tenutosi venerdì. Intanto ...