È bello riconoscere diritti alla Natura | ma poi occorrono azioni concrete per rispettarli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Parlare didellasignificaa tutte le forme viventi,biosfera e ai suoi ecosistemi – alberi, oceani, animali, fiumi, laghi, montagne – gli stessigiuridici inviolabili di cui godono gli esseri umani, come il diritto a esistere, mantenersi e rigenerarsi. Il primo Stato al mondo ainalienabilifu l’Ecuador nella nuova Costituzione il 20 ottobre 2008, con la quale il Paese sudamericano diventava il primo Stato al mondo aPacha Mama (Madre Terra)inalienabili. Due le tipologie diriconosciuti in Costituzione: quelli relativi all’esistenza della...

Grande Fratello , la foto da bambino del concorrente fa il pieno di like. Stavolta non si parla del reality condotto da Alfonso Signorini per le ... (caffeinamagazine)

SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DI BASILICATA SPORT AWARDS: E il senso di questo evento è riconoscere il loro valore. È un modo per dire grazie per quanto fate;... Il vostro - ha concluso Bardi - è il volto più bello della Basilicata". Soddisfatto dell'evento ...

Successo per la prima edizione di Basilicata Sport Awards: E il senso di questo evento è riconoscere il loro valore. È un modo per dire grazie per quanto fate;... Il vostro - ha concluso Bardi - è il volto più bello della Basilicata. Soddisfatto dell'evento ...

Dostoevskij: la parola ai fratelli D'Innocenzo: ...sembra bandita " Essere curiosi e osservare tutto senza cadere nella trappola di giudizio è bello: ... "Quelle sono vite che non abbiamo conosciuto, e in cui non ci possiamo riconoscere". "Il nostro ...