DREAMCATCHER | a caccia di sogni in metro Il 23 febbraio a Roma la straordinaria performance di un campione di mentalismo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Venerdì 23dalle 10 alle 12 alla fermataC di San Giovanni dipiù segreti vengono portati alla luce. Ilitaliano diANDREA RIZZOLINI inUnaeccezionale in collaborazione con TEATRO OLIMPICO e ATAC per avvicinarsi al mondo prodigioso di INCANTI, lo spettacolo che coniuga teatro e illusionismo contemporaneo in arrivo al Teatro Olimpico didal 2 al 5 maggio. Andrea Rizzolini Cosa sono i? Sono i riflessi più delicati del nostro mondo interiore, dove si manifestano i nostri pensieri più reconditi, le nostre aspirazioni più segrete, le nostre speranze più intense, le nostre fantasie più bizzarre. Sono la parte più profonda e privata delle ...