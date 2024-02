Drammatico tentativo di suicidio | la Polizia riesce a salvare un uomo in extremis

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel corso del recente fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delladi Stato hanno compiuto un eroico intervento perunda undi. La vicenda ha avuto luogo lungo la SS73, in prossimità del Ponte sul fiume Maestro della Chiana, dopo una chiamata giunta al Numero Unico di Emergenza da parte della figlia del presunto suicida. I poliziotti delle Volanti, rispondendo prontamente alla segnalazione, sono giunti sul luogo indicato e hanno individuato l’autovettura del soggetto. La figlia aveva segnalato la presenza di messaggi in cui suo padre manifestava l’intenzione di compiere il gesto disperato in quel preciso luogo. Con grande tempestività, gli agenti hanno repentinamente localizzato il corpo dell’...