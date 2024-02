Dragons | la B all’orizzonte La Sibe vola sul Bottegone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ancora una vittoria. LaGruppo AF Prato chiude la regular season di serie C battendo 74-71Basket, salendo a 30 punti e raggiungendo in seconda posizione Basket San Vincenzo. Ottimo inizio dei pistoiesi, che chiudono avanti 20-17 alla fine del primo quarto. Nel secondo quarto l’inerzia di gara prosegue in favore dei padroni di casa, che arrivano all’intervallo lungo con un 37-31. Al rientro in campo isono più determinati. Sulla sirena del terzo tempo il canestro da tre di Artioli permette ai pratesi di andare sul 54-52 a proprio favore all’ultima sosta.lotta fino al termine e riesce anche a portarsi avanti di nuovo (66-64) a 5’ dal termine, costringendo al time-out i pratesi. A gioco ripreso Salvadori trascina i suoi e poi iresistono anche al generoso, ma ...

Le location in Irlanda di "Dungeon & Dragons - L'onore dei ladri": "Dungeons & Dragons" è stato girato in un altro castello, quello ... Da più di 800 anni, si profila imponente all'orizzonte sia che ci ...

The Legend of Vox Machina: di cosa parla: ...professionisti e appassionati giocatori di Dungeons&Dragons. Nel ... Ma altre insidie si nascondono all'orizzonte... Il cast di The ...

Le location in Irlanda di "Dungeon & Dragons - L'onore dei ladri": "Dungeons & Dragons" è stato girato in un altro castello, quello ... Da più di 800 anni, si profila imponente all'orizzonte sia che ci ...