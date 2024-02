Dove vedere in tv il Mondiale Superbike nel 2024 | la guida completa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il conto alla rovescia sta per scadere. La 37ª edizione delcomincerà nell’imminente weeke end Phillip Island, in Australia. Si tratta del principio di una stagione che propone molti temi interessanti, a cominciare dai tanti cambiamenti legati al regolamento sportivo. Il primo che viene in mente riguarda il peso minimo combinato moto-pilota). Una norma escogitata proprio per tentare di minimizzare il vantaggio dello spagnolo Alvaro Bautista, centauro dal peso piuma in sella alla Panigale. Sarà interessante comprendere se questo andrà a scompaginare le carte. A proprio però di cambiamenti, Toprak Razgatlioglu ha lasciato Yamaha e scommesso sulla BMW, venendo sostituito da Jonathan Rea. Il veterano nord irlandese ha dunque abbandonato Kawasaki, cercando il rilancio proprio a Iwata. Interessante sarà anche la pattuglia italiana. Nicolò ...