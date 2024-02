Dopo 3 giorni ancora nessuna traccia della donna scomparsa ad Ischia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA 72 ore dallanon si hannonotiziedi Casamicciola allontanatasi da casa e che viene cercata attivamente nelle zone collinari e montuose del versante sud di. Stamattina la 51enne di cui non si hanno notizie da sabato mattina è stata cercata con l’ausilio di un elicotteroGuardia di Finanza dotato di termoscanner ma anche in questo caso senza esito: nonostante l’ingente contingente di uomini e mezzi che la cerca anche con l’aiuto dei cani molecolari e dei droni, lasembranel nulla. Nel frattempo le ricerche sono state estese in altre zone oltre a quella di Succhivo, dove sin dall’inizio si erano concentrate visto che la 51enne aveva lasciato in sosta nella piazza di ...