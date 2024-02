Donna incinta morta | il ricordo di colleghi e amici | “Laura era generosa ed entusiasta del lavoro”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pistoia, 20 febbraio 2024 – C’è una foto che ritraePorta al suo primo giorno come volontaria soccorritrice della Misericordia di Pistoia. La data è quella del 19 marzo 2020: la pandemia da Covid è appena iniziata. Lei sorride, è una giovane studentessa di Scienze infermieristiche, con l’entusiasmo e la generosità di chi vuole mettersi al servizio degli altri. Ed è così che oggi la ricordano glidella Misericordia di Pistoia. "In un momento in cui molti avevano paura e rinunciavano in alcuni casi al servizio, lei si era fatta avanti, si era presentata da noi con un sorriso e una generosità che non l’hanno mai abbandonata". Così la descrive il direttore Riccardo Fantacci. "era sempre a disposizione – racconta Fantacci – era appassionata dei suoi studi e aveva voglia di imparare e di mettersi ...