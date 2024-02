Don Chisciotte ad Ardere Chiamata pubblica | cittadini in scena con gli attori delle Albe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Forse non lo immaginavano neanche loro che avrebbero risposto così in tanti, sin dalla prima, quella che portò, nel giugno del 2017 al Teatro Rasi in via di Roma, alla messa indi un Inferno dantesco unico e irripetibile. Forse neanche Ermanna Montanari e Marco Martinelli si aspettavano che centinaia di, ravennati e non solo, sarebbe accorsi alla loroper realizzare un progetto immenso e avvolgente, capace di coinvolgere uomini e donne di tutte le età. Un risultato davvero inaspettato e confortante. Dopo il debutto dell’Inferno, in un teatro completamente sventrato e irriconoscibile, nel quale il pubblico si muoveva guardandosi attorno con gli occhi sbarrati e il cuore a mille, sembrava che tutto potesse realizzarsi. Ogni sera dalla tomba di Dante partiva un corteo guidato da ...