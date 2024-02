Dominic Sessa di The Holdovers ha già trovato il suo prossimo progetto

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il giovane attore, dopo l'entusiasmante esordio nel film di Alexander Payne, ha un nuovo film in cantierenon avrà vinto il premio BAFTA come attore non protagonista domenica sera - andato a Robert Downey Jr. di Oppenheimer - ma ha ottenuto il suo primo ruolo dopo il suo esordio sul grande schermo in The- Lezioni di vita.reciterà al fianco di Rose Byrne nel film drammatico Tow della regista Stephanie Laing. La notizia è stata confermata da diverse fonti durante il weekend dei BAFTA Awards. Bryne interpreterà Amanda Ogle, una senzatetto che dormiva nella sua Toyota Camry del 1991 e che ha intrapreso una battaglia legale di 369 giorni contro una società …

