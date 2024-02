Domeniche ecologiche a Roma | il 25 Febbraio blocco delle auto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 20 febbraio 2024) Domenica ecologica ail 252024: questa domenica sarà vietata la circolazione per i veicoli a motore termico, compresi gli Euro 6, all’interno della Fascia Verde del Piano generale del traffico urbano. LEGGI ANCHE: Weekend a, ecco gli eventi in programma > Ilsarà attivo dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Potranno circolare leelettriche, i taxi e gli ncc. I soggetti che andranno contro legge potranno ricevere una multa che va dai 163 ai 658 €, in base a quanto sia grave l’inflazione. Si tratta di un’iniziativa volta a controllare l’inquinamento atmosferico che aumenta anno dopo anno. Secondo quanto affermano gli esperti, i valoriconcentrazioni biossido di azoto sono molto alte e spesso superano i limiti previsti dalla ...