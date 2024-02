Domenica la giornata del medico e dell’odontoiatra sannita

Per il campionato di serie D la sesta giornata di ritorno del girone E propone due partite delicate per Figline e San Donato Tavarnelle. Un incrocio ... (sport.quotidiano)

Borsa, Europa cauta con Milano piatta. La Cina taglia il tasso sui prestiti a 5 anni: La decisione è stata anticipata domenica sul suo account ufficiale WeChat dal Financial News, ...di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata ...

L'Institut de Danse du Val d'Aoste " sugli scudi " al "Talent for Dance" di Nichelino: ... la storica scuola di danza valdostana, che domenica 18 febbraio, a Nichelino, ha partecipato alla ... Insomma, una bellissima e lunga giornata per l'Institut de Danse du Val d'Aoste, che lo ha visto ...

Carnevale Spoletino, in tanti per l'edizione della ripartenza - Foto e: In tanti, complice anche la giornata primaverile, hanno aspettato il passaggio dei carri e dei gruppi mascherati lungo il percorso dopo il rinvio dalla domenica precedente a causa del maltempo. Dopo ...