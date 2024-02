Dl Superbonus è legge | il Senato approva | come cambiano ora le regole sugli incentivi edilizi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ci sarà più tempo per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2023 con il. L'annuncio è arrivato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che avrebbe ricevuto conferme dal ministero dell'Economia. La nuova scadenza dovrebbe essere fissata al 4 aprile 2024.

Superbonus, via libera definitivo del Senato al Dl "salva - spese": Via libera definitivo del Senato al disegno di legge di conversione del Dl 212/2023 "salva - spese" relative alle agevolazioni fiscali in edilizia, il cosiddetto Superbonus . I voti a favore sono ...

Competenze e riserve tra professioni sempre più incerte con i nuovi Albi ed elenchi: Il quadro si è complicato con l'arrivo nel 2003 della legge n. 4 che per la prima volta ha ...l'unica via di accesso a bonus e crediti di imposta (come nel caso delle asseverazioni del Superbonus). ...