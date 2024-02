Dl Caivano | Antigone | “Impennata di minori detenuti | già 500”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Il cosiddetto Decretoha introdotto una serie di misure che stanno avendo e continueranno ad avere effetti distruttivi sul sistema della giustiziale, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitto”. Lo sottolinea l’associazioneche oggi presenta il settimo rapporto sulla giustiziale e rileva che con il decretosono stati fatti dei “passi indietro” e che nei primi mesi del 2024 sono già 500 i, un numero drammaticamente ‘record’ nell’ultimo decennio. “L’estensione delle possibilità di applicazione dell’accompagnamento a seguito di flagranza e della custodia cautelare in carcere stravolge l’impianto del codice ...