Divieto per i cellulari a scuola fino a 16 anni | le linee guida del governo inglese contro distrazioni e bullismo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stop ai telefonini in tutte le scuole dell’Inghilterra. L’obiettivo è cercare di proteggere i più piccoli da fenomeni dionline e, soprattutto, innalzare il livello di attenzione e la qualità del comportamento in classe. Ilbritco ha pubblicato le nuovein cui si impone ai minori di 16di mantenere ispenti negli zaini per tutta la giornata a, durante l’intervallo e in pausa pranzo. Gli insegnanti inoltre avranno il potere di perquisire zaini e borse dei loro alunni. Chi sarà sorpreso a trasgredire le nuove regole sarà messo in punizione e con il sequestro del telefono. Le scuole avranno quattro opzioni per mettere in pratica il bando. La più radicale prevede ilassoluto di ...

Ponte San Pietro. Dovrà mantenersi a una distanza di almeno 500 metri d all’ex compagna , non potrà comunicare con lei e non potrà avvicinarsi ai ... (bergamonews)

Divieto di transito temporaneo in salita Sant'Anna: 'Nella giornata di mercoledì 21 febbraio, dalle ore 9 alle 14,30 è previsto il divieto di transito ...in corrispondenza della rotatoria all'incrocio tra salita Sant'Anna e via Bruno Buozzi per avvisare ...

Città di Castello, arrestato 20enne: avvicina sul treno ragazzina e non può: Il giovane è stato così arrestato in flagranza di reato per avere violato il divieto di avvicinamento. ← Perugia, arrestato 23enne con 85 involucri di cocaina ed eroina: caccia al complice ...

A 150 km all'ora in galleria Colombo nel centro di Genova, col foglio rosa: potrà chiedere la patente fra un anno: "Per il ragazzo " informa un comunicato del Comune - un italiano classe '98, titolare soltanto del foglio rosa, è scattata la sanzione e la segnalazione al prefetto per il divieto di conseguire la ...